Президент SuperJob рассказал о востребованных отраслях на рынке труда до конца 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент SuperJob Алексей Захаров рассказал о востребованных отраслях на рынке труда до конца текущего года.

По его словам, на данный момент индекс рынка труда SuperJob составляет 0,95 пункта, что примерно на уровне средних показателей «доковиднных» 2017-2019 годов. Как он отмтеил, компании в России активно набирают работников на все направления.

«Этой зимой можно и нужно идти работать во все отрасли. Россия - это огромный рынок труда и во всех отраслях он остается ресурсонедостаточным, сейчас открыто огромное количество вакансий», - заявил глава SuperJob.

Захаров отметил, что некорректно будет говорить о каких-либо особенно востребованных специалистах. «Мы не можем жить без программистов и врачей ровно настолько же, насколько без учителей и технологов общественного питания», - считает он.

Как уточнил президент SuperJob, относительно перспективных отраслей, то «нужно заниматься тем, к чему лежит душа». «Мы уже видели повышенный интерес к сфере мобильных приложений, блокчейну, криптовалютам. Но еще никто не угадал, что будет востребовано через 10 лет, чтобы отправить своего ребенка учиться именно этому», - отметил он, посоветовав отправлять ребенка учиться туда, где интересно ему.