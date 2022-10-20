Актриса Анна Большова сама вызвала полицию и врачей на место смертельного ДТП в Калужской области Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Российская актриса театра и кино Анна Большова сбила пешехода в Калужской области. Сразу же после случившегося Большова сама вызвала на место случившегося "скорую" и сотрудников полиции. Однако спасти пострадавшего человека не удалось.

Как сообщают "Известия", ДТП произошло 14 октября в деревне Грачевка. Все случилось поздно вечером. Актриса ехала на своей Audi и сбила переходившую дорогу в неосвещенном месте женщину.

Тем временем, "Пятый канал" уточняет, что Анна Большова была трезвой и ехала на машине одна. Сама артистка объяснила, что случайно наехала на пешехода из-за низкой освещенности дороги.

Анна Большова с 1998 года служит в театре "Ленком". Зрителям она наиболее известна по роли в рок-опере "Юнона и Авось", а также по ролям в сериалах "Презумпция невиновности", "Петровка, 38. Команда Петровского", "Жаркий лед".