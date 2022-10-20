Томский губернатор: областному центру нужен главный архитектор

«Отсутствие в Томске градостроительной политики уже приводит к социальному взрыву. Тому подтверждение – проект «Супервосток». Его проблемы мы с заместителем генерального прокурора России Дмитрием Демешиным обсудили сегодня и с застройщиком, и с жителями примыкающего к стройплощадке частного сектора, - сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур в социальных сетях. - Решать эти проблемы теперь придётся в ручном режиме. Конечно, по закону и по совести».

Какие выводы нужно сделать, чтобы на каждой стройплощадке больше не наступать на грабли?Все новые большие стройки обсуждать с людьми. В первую очередь – с жителями соседних микрорайонов. Не сталкивать лбами новоселов и старожилов, а на старте договариваться и находить компромисс.

«Сегодня я встретился с жителями частного сектора по переулку Пришвина, которые просят огородить стройку от их домов забором или деревьями. Ну разве это сложно для муниципалитета или застройщика? – задает риторический вопрос губернатор. - И общаться с людьми не сложно. Например, рассказать, что в новом микрорайоне появится новый проезд, о котором тут и не слышали».

Глава региона отметил, что в новых жилых районах еще на старте строительства должна быть предусмотрена социально-бытовая и транспортная инфраструктура. К сожалению, пока в Томске только догоняли потребности жителей в общественных пространствах для отдыха, новых маршрутах и остановках общественного транспорта, школах, детсадах, поликлиниках, домах культуры, библиотеках. Столице области нужна прозрачная и проактивная градостроительная политика, с жёстким соблюдением правил комплексной застройки.

«И, конечно, Томску нужен главный архитектор. Попросил главу Российского союза строителей Владимира Яковлева помочь нам найти специалиста. Жду предложений от всех!» - резюмировал Владимир Мазур.