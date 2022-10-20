Захарова считает позорным лишение Гергиева звания члена Шведской музыкальной академии

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лишение российского дирижера Валерия Гергиева звания иностранного члена Шведской королевской музыкальной академии является "фантастическим по своей одиозности шагом", который останется "позорным пятном" на репутации академии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Фантастический по своей одиозности шаг был предпринят в отношении России, все это сделано в фарватере западной русофобской политики, речь идет о лишении всемирно известного российского дирижера Валерия Гергиева звания иностранного члена Шведской королевской музыкальной академии", - отметила Захарова в ходе брифинга сегодня, 20 октября.

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия не доверяет украинским переговорщикам.

Также ранее Захарова заявила о негативных последствиях возможного членства Швеции и Финляндии в НАТО. По словам дипломата, такое решение вряд ли будет способствовать укреплению международного престижа этих стран.