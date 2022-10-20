Посол России Антонов призвал США не размахивать “ядерной дубинкой”

Анатолий Антонов Фото: Евгения ГУСЕВА

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США не "размахивать ядерной дубинкой", поскольку победы в ядерном конфликте не будет.

"Вашингтону пора отказаться от непродуманной и безответственной ядерной риторики. Нельзя размахивать ядерной дубинкой и бряцать ядерным оружием. Это очень деликатная сфера. Нужно каждый день помнить - ядерной войны не должно быть. Победы в ядерном конфликте не будет", - отметил он в статье для "Российской газеты".

Ранее посол Антонов сообщил, что Вашингтон заблокировал работу посольства России в США. Российское посольство находится в блокаде со стороны госструктур США, отметил Анатолий Антонов.

Также ранее Антонов заявил, что США не запугают Россию "калечащими" санкциями. Дипломат выразил мнение, что американцы таким образом пытаются давить на страну на фоне переговоров по гарантиям безопасности.