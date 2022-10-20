Дети всей России исполнят песни и напишут стихи для героев спецоперации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское движение детей и молодежи в рамках Всероссийской акции «МЫВМЕСТЕ» запустило новый проект под названием «Герой моей страны». В рамках этого проекта у каждого ребенка появится шанс не только написать стихотворение или песню о любви к своей стране, патриотизме, а также подвигах российских солдат, но и возможность исполнить свою песню вместе с участником - специальной военной операции, военным корреспондентом или известным музыкантом.

Для участия в проекте ребенку нужно опубликовать свой текст или песню в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами: #Движение #МЫВМЕСТЕ #МЫВМЕСТЕдети #ГеройМоейСтраны, после чего необходимо отправить ссылку на пост, воспользовавшись Яндекс.Формой, и указать в ней свои данные, среди которых фамилия имя отчество, регион, дата рождения, а также название общеобразовательного учреждения и электронная почта.

Необходимо обратить внимание на то, чтобы произведения не нарушало авторские права третьих лиц, было опубликовано на русском языке и датировалось не ранее января текущего года. Со всеми дополнительными условиями можно ознакомиться при заполнении Яндекс.Формы.