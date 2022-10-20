Суд Санкт-Петербурга признал геноцидом действия фашистов при блокаде Ленинграда

Свыше миллиона человек погибли во время блокады Ленинграда Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржский городской суд признал геноцидом действия немецко-фашистских войск при блокаде Ленинграда. Об этом сообщает "КП-Санкт-Петербург".

Инстанцией установлено, что реальное число погибших жителей города значительно выше, чем ранее определено Ленинградской областной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников.

Для вычисления привлекли историков и исследователей, которые подняли архивные документы. В результате выяснилось, что в период блокады Ленинграда (1941-1944 годы) погибли не менее 1 миллиона 93 тысяч местных жителей.

На этом основании суд признал блокаду Ленинграда геноцидом, а действия нацистов – военным преступлением.

Судья также озвучил размер ущерба, нанесенный городу и его жителям. Он составил порядка 35,3 трлн рублей.

Как ранее писал сайт KP.RU, по данным городской прокуратуры, численность населения Ленинграда по состоянию на начало 1941 года составляла 2 432 000 человек. На начало 1944 года население сократилось до 546 000 человек.

С января 1942 по апрель 1943 года из осажденного города были эвакуированы 922 852 человека, в основном женщины, дети, старики. Часть из них была уже сильно истощена из-за голода и перенесенных болезней. Более 120 тысяч человек умерли уже в эвакуации.