В ООН выразили беспокойство из-за ударов Украины по Белгородской области, фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Удары по энергетической инфраструктуре в Белгородской области накануне зимы вызывают тревогу по поводу защиты гражданского населения, заявила сегодня, 20 октября, РИА Новости пресс-секретарь УВКПЧ ООН Равина Шамдасани.

"Повреждение электростанций и линий электропередач накануне зимы вызывает обеспокоенность по поводу защиты гражданских лиц, особенно уязвимых групп населения", - ответила она на вопрос по поводу того, как организация оценивает множественные удары ВСУ в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Белгород 16 октября 2022 года. Трое человек получили ранения.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 октября 2022 года можно прочитать здесь.