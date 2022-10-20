Минобороны Британии заявило, что российский истребитель выпустил ракету в направлении военного самолета страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Великобритании утверждает, что российский истребитель выпустил ракету в направлении британского военного самолета над Черным морем в конце прошлого месяца, 29 сентября. Об этом заявил глава военного ведомства Соединенного Королевства Бен Уоллес, который обсудил данный инцидент с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Как уточнил министр, речь идет о российском истребителе Су-27, который выпустил ракету в британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint, совершавший полет в международном воздушном пространстве.

«Нет ничего необычного в том, что самолет преследовали. В этом смысле тот день ничем не отличался. Однако во время перехвата один из истребителей Су-27 выпустил ракету вблизи самолета RC-135 River Joint без визуального контакта с целью», - заявил глава британского военного ведомства.

Глава Министерства обороны Великобритании заявил, что Москва признала, что в международном воздушном пространстве произошел инцидент, объяснив произошедшие технической неисправностью.

Уоллес назвал инцидент потенциально опасным, отметив, что британское патрулирование над Черным морем было первоначально приостановлено, однако на данный момент его возобновили и сопровождают истребителями.