Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных владельцев бизнеса Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин 20 октября 2022 года подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных владельцев малого и среднего бизнеса. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Данный закон позволяет такому заемщику (и его родственникам) до 31 декабря 2023 года обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул. Также это касается и ипотечных договоров. В документе отмечается, что кредитный договор должен быть заключен до дня мобилизации бизнесмена.

Что касается срока кредитных каникул, то он будет рассчитывается как срок мобилизации, увеличенный на 90 дней, и продлевается на период нахождения призванного гражданина в больницах и госпиталях на лечении от ранений или заболеваний, полученных в период военной службы. Если же гражданин-владелец бизнеса будет признан без вести пропавшим, то кредитные каникулы будут продлеваться на период до отмены такого решения либо до объявления гражданина умершим.

При этом уточняется, что такие кредитные каникулы для представителей бизнеса не предполагают прощения долга.

Ранее сообщалось, что все добровольцы и мобилизованные (даже, если они индивидуальные предприниматели), члены их семей до 31 декабря 2023 года могут потребовать отсрочку по кредиту.