Путин наградил мать главы Чечни Кадырова орденом Почета

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин наградил Орденом Почета за активную общественную деятельность мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырову, соответствующий указ опубликовали сегодня, 20 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

"За активную общественную деятельность наградить: Орденом Почета Кадырову Аймани Несиевну - главу Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова, Чеченская Республика", - уточняется в документе.

Ранее Путин наградил орденами и медалями тренеров спортивных школ Башкирии. Соответствующий указ был опубликован 1 июля 2022 года.

Также глава государства наградил семью из Коми. Награду получили Леонид и Мария Мартюшовы, живущие в Усинске. Они получили медаль за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Кроме того, главный специалист-эксперт отдела управления Роспотребнадзора по Коми Марина Петухова удостоилась орденом Пирогова. Сотрудницу ведомства наградили за высокий профессионализм, а также за заслуги, связанные с медицинской помощью во время пандемии. Преподаватель Колледжа искусств Галина Ласкина Заслуженным работником культуры РФ.