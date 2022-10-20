Зеленский исполнил решение СНБО о санкциях против физлиц и компаний России

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против физических и юридических лиц России, в приложениях к соответствующему указу почти четыре тысячи имен и названий компаний.

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - отмечается в тексте указа, опубликованного сегодня на сайте офиса Зеленского.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Зеленский подписал два указа по санкциям против российских бизнесменов и "большого количества" компаний из РФ.

Напомним, накануне Минюст США ранее сообщил, что США предъявили пяти гражданам России, включая Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс арестован в Италии и ждет экстрадиции в США. Еще один из обвиняемых - Юрий Орехов – взят под стражу в Германии.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 октября 2022 года можно прочитать здесь.