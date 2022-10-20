Захарова заявила, что все ядерное оружие России хранится на национальной территории

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не проводит учений, аналогичных натовским "Непоколебимый полдень", поскольку все ядерное оружие РФ находится на национальной территории, а нестратегические вооружения хранятся в неразвернутом виде на централизованных складах, учения же носят плановый характер, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы таких аналогичных учений не проводим, все российское ядерное оружие находится в пределах нацтерритории, нестратегические ядерные вооружения хранятся только в неразвернутом состоянии на централизованных складах. А что касается тренировок российских сил и средств стратегического сдерживания, то они проводятся на регулярной основе и носят плановый характер", - подчеркнула Захаровав ходе брифинга сегодня, 20 октября, отвечая на вопрос о начале ядерных учений НАТО "Непоколебимый полдень".

Напомним, ранее посол России Антонов призвал США не размахивать “ядерной дубинкой”. Победы в ядерном конфликте не будет, подчеркнул дипломат.

Также ранее Мария Захарова заявила, что Россия не доверяет украинским переговорщикам.

Кроме этого, ранее Захарова заявила о негативных последствиях возможного членства Швеции и Финляндии в НАТО. По словам дипломата, такое решение вряд ли будет способствовать укреплению международного престижа этих стран.