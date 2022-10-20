Захарова назвала объявившую об отставке Трасс позором Британии

Мария Захарова, фото: Александр Щербак/ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отставку премьера Британии Лиз Трасс,отметив, что такого премьера Британия еще не знала.

"Такого позора (слово зачеркнуто) премьера Британия еще не знала", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Также дипломат добавила, что запомнятся “каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс”.

Напомним, сегодня, 20 октября, премьер Британии Лиз Трасс объявила об уходе в отставку. Она признала, что не может справиться со своей задачей. По ее словам, она приступила к своей работе в должности премьера Соединенного Королевства в "нестабильные времена, когда семьи и бизнес с трудом могли оплачивать свои счета, а ситуация на Украине угрожала безопасности континента".

Ранее британцы раскритиковали действия премьер-министра Трасс после падения курса фунта стерлингов.