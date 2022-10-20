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Политика20 октября 2022 13:30

Захарова призвала Токио признать преступления японского милитаризма

Премьер-министр Японии Кисида сделал традиционные подношения в синтоистский храм Ясукуни, считающийся символом реваншизма, отметила она
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова призвала Токио признать преступления японского милитаризма

Захарова призвала Токио признать преступления японского милитаризма

Фото: Анна ЖУКОВА

Властям Японии порка признать ответственность за преступления японского милитаризма, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Хотели бы напомнить Токио о необходимости полного признания ответственности за преступления японского милитаризма, о которых отечественные и зарубежные эксперты вновь подробно напомнили в ходе международной научной конференции в Дипломатической академии МИД России», – сказал дипломат на брифинге.

Как отметила Захарова, на этой неделе премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал «традиционные подношения в синтоистский храм Ясукуни», считающийся символом реваншизма. Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что в поминальный список храма внесены японские военные преступники, осужденные международным трибуналом Дальнего Востока. Таким образом, Токио «цинично проигнорировал» чувства народов соседних стран, ставших жертвами японского милитаризма, добавила она.