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Экономика20 октября 2022 13:34

Губернатор Сергей Цивилев: Обновленный аэропорт в Новокузнецке увеличит пассажиропоток и туристическую привлекательность Кузбасса

Новый терминал будет принимать туристов, прилетающих на горнолыжный курорт «Шерегеш»
Ксения БОГДАНОВА
Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Новый терминал Новокузнецкого аэропорта откроется в начале горнолыжного сезона в 2023 году. Действующее здание аэровокзала также будет отремонтировано. По словам главы Кузбасса Сергея Цивилева, обновленный аэропорт в Новокузнецке увеличит пассажиропоток и туристическую привлекательность региона.

«Аэропорт будет принимать и тех, кто направляется в спортивно-туристический комплекс «Шерегеш», и едущих в Междуреченск, - рассказал Сергей Цивилев. - Одно из основных нововведений - единственный в России удаленный багажный терминал, который существенно облегчит поездку туристам. Очень быстро развивается горнолыжный курорт «Шерегеш», в связи с чем вырастет и востребованность нового терминала в аэровокзале».

Ожидается, что к концу 2022 года аэропорт в Новокузнецке посетят 417 тысяч пассажиров. Новый терминал строится за действующим аэровокзалом. В современном четырехэтажном здании разместятся зоны внутренних и международных вылетов.