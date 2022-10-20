Губернатор Сергей Цивилев: Обновленный аэропорт в Новокузнецке увеличит пассажиропоток и туристическую привлекательность Кузбасса

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Новый терминал Новокузнецкого аэропорта откроется в начале горнолыжного сезона в 2023 году. Действующее здание аэровокзала также будет отремонтировано. По словам главы Кузбасса Сергея Цивилева, обновленный аэропорт в Новокузнецке увеличит пассажиропоток и туристическую привлекательность региона.

«Аэропорт будет принимать и тех, кто направляется в спортивно-туристический комплекс «Шерегеш», и едущих в Междуреченск, - рассказал Сергей Цивилев. - Одно из основных нововведений - единственный в России удаленный багажный терминал, который существенно облегчит поездку туристам. Очень быстро развивается горнолыжный курорт «Шерегеш», в связи с чем вырастет и востребованность нового терминала в аэровокзале».

Ожидается, что к концу 2022 года аэропорт в Новокузнецке посетят 417 тысяч пассажиров. Новый терминал строится за действующим аэровокзалом. В современном четырехэтажном здании разместятся зоны внутренних и международных вылетов.