Захарова заявила, что доклад комиссии по правам человека на Украине диктовался США

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Доклад независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека на Украине верстался под диктовку Запада, заявила сегодня, 20 октября, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Нет сомнений в том, что доклад комиссии верстался под диктовку западных кураторов. Тут нет вообще того, что соответствовало бы ситуации как таковой", - заявила дипломат в ходе брифинга.

Она отметила, что у экспертов не было стремления придать документу "видимость беспристрастности, сбалансированности и безуспешной попытки выглядеть объективными".

Также ранее Мария Захарова заявила, что Россия не доверяет украинским переговорщикам.

Кроме этого, ранее Захарова заявила о негативных последствиях возможного членства Швеции и Финляндии в НАТО. По словам дипломата, такое решение вряд ли будет способствовать укреплению международного престижа этих стран.