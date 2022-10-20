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Экономика20 октября 2022 14:38

Арестованный в Италии сын губернатора Красноярского края Усса заявил о своей невиновности

Материалы по делу обвиняемого должны прибыть из США в Италию в ближайшее время
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Арестованный в Италии сын губернатора Красноярского края Усса заявил о своей невиновности

Арестованный в Италии сын губернатора Красноярского края Усса заявил о своей невиновности

Арестованный в Милане сын красноярского губернатора Артем Усс заявил о своей невиновности. Он отметил, что в Италии у него дела, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого.

Также правозащитник уточнил, что материалы по делу обвиняемого должны прибыть из Соединенных Штатов в Италию в ближайшее время.

Минюст США ранее сообщил, что США предъявили пяти гражданам России, включая Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс арестован в Италии и ждет экстрадиции в США. Еще один из обвиняемых - Юрий Орехов – взят под стражу в Германии.

При этом губернатор Красноярского края Александр Усс назвал политизированным процесс против его сына Артема Усса, который начат в Соединенных Штатах. Он подчеркнул, что обвиняемые занимались поставкой нефтепродуктов и товаров, которые являются обыкновенными на мировом рынке.