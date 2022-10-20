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В мире20 октября 2022 14:53

Медведев пошутил над уходом Трасс с поста премьера Британии

Медведев поздравил в соцсетях салат-латук с "победой" над Трасс
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал решение премьера Британии Лиз Трасс уйти в отставку, политик написал сообщение в Twitter: "Пока, пока, поздравляю латук".

Напомним, сегодня, 20 октября, премьер Британии Лиз Трасс объявила об уходе в отставку. Она признала, что не может справиться со своей задачей. По ее словам, она приступила к своей работе в должности премьера Соединенного Королевства в "нестабильные времена, когда семьи и бизнес с трудом могли оплачивать свои счета, а ситуация на Украине угрожала безопасности континента".

Трасс на момент объявления об отставке занимала пост премьер-министра Британии всего 44 дня, став премьером с самым непродолжительным сроком пребывания в должности главы кабмина за всю историю страны.

Британские букмекеры ранее предложили делать ставки, что Трасс покинет пост премьер-министра спустя 35 дней – это время, через которое разлагается салат-латук. Но уже через шесть дней после того, как издание начало видеотрансляцию, чтобы "наблюдать за гонкой" между Трасс и салатом в режиме реального времени, политик сообщила об отставке. После этого заявления Трасс под видео сделали подпись "салат пережил Трасс".