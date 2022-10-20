Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выступил с инициативой о мерах дополнительной поддержки семей участников СВО

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Артамонов рассказал, что отныне членам семей участников специальной военной операции - родителям, супругам и детям, предоставляется льготный проезд на городских и пригородных маршрутах общественного транспорта за 50% стоимости без ограничения числа поездок. Близким военнослужащих, которые выполняют свой долг в зоне СВО, также компенсируется родительская плата за детский сад и предоставляется внеочередное медицинское обслуживание. Школьники из таких семей обеспечиваются бесплатным горячим питанием и получают возможность один раз в месяц бесплатно посещать культурные мероприятия. Беременная супруга участника специальной военной операции может получить путевку на санаторно-курортное лечение. Если родители военнослужащих СВО признаны нуждающимися в социальном обслуживании, то смогут получать эти услуги прямо на дому или в стационарных учреждениях.

Игорь Артамонов добавил, что помимо этого родители, вдовы и дети военнослужащих, погибших в зоне СВО, освобождаются от уплаты транспортного налога. Данная льгота станет действовать уже с 1 января этого года. Соответствующие изменения депутаты областного Совета внесут в Закон «О транспортном налоге в Липецкой области».

Помимо этого, родителям и вдовам (вдовцам), у которых дети и мужья (жены) погибли в ходе специальной военной операции, а также представителям детей погибших родителей предоставляется возможность получения бесплатной юридической помощи по всем вопросам.

«Необходимо, чтобы принятые меры социальной поддержки были реализованы в кратчайшие сроки. Ответственные ведомства и организации должны оперативно разработать соответствующие механизмы», - дал поручение Игорь Артамонов.