Путин проверил ход подготовки мобилизованных в Рязанской области Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин 20 октября посетил стрелковый комплекс в Рязанской области, где мобилизованные граждане отрабатывают стрельбу в составе подразделений под руководством командиров и инструкторов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также он проинспектировал занятия с мобилизованными по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.

- На полигоне проходит боевое слаживание подразделений и мобилизованного состава для выполнения задач в зоне проведения спецоперации. Соответствующий доклад о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки главе государства представил министр обороны РФ Сергей Шойгу, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что российскому лидеру были продемонстрированы преодоление десантно-штурмовой полосы в составе взвода, отработка методов борьбы с бронетехникой условного противника в ближнем бою и с применением тяжёлой бронетехники, ведение взводом боя в городских условиях. Кроме того, Путин посетил многофункциональный стрелковый комплекс.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.