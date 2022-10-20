В Британии предложили запретить Джонсону выдвигаться на должность премьера

Борис Джонсон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшему премьеру Британии Борису Джонсону следует запретить выдвигать свою кандидатуру на пост премьера, полагает заместитель главы оппозиционной Либерально-демократической партии Дейзи Купер.

"Бориса Джонсона заставили уйти в отставку с позором после множества... скандалов и провалов. Он подорвал доверие общества к правительству и вверг Соединенное Королевство в политический кризис. Его больше никогда нельзя подпускать к Даунинг-стрит", - цитирует ее слова издание Sun.

Ранее издание The Times сообщало, что Борис Джонсон намерен бороться за пост премьера Британии после отставки Трасс.

Напомним, сегодня, 20 октября, премьер Британии Лиз Трасс объявила об уходе в отставку. Она признала, что не может справиться со своей задачей. По ее словам, она приступила к своей работе в должности премьера Соединенного Королевства в "нестабильные времена, когда семьи и бизнес с трудом могли оплачивать свои счета, а ситуация на Украине угрожала безопасности континента".