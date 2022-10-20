Эксперты считают реальными шансы Джонсона вернуться на пост премьера Британии

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Шансы Бориса Джонсона вновь занять должность премьер-министра Британии весьма реальны, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Так, по мнению доцента кафедры европейского права МГИМО Бориса Топорнина, "гипотетически это возможно, в рядах консервативной партии Британии в настоящее время нет такого лидера, который мог бы объединить не только членов партии, но и получить мандат доверия британцев... самый яркий у них - это Борис Джонсон".

При этом он предположил, что этого, возможно, не случится, поскольку Джонсон является "фигурой, себя компрометирующей".

Ранее издание The Times сообщало, что Борис Джонсон намерен бороться за пост премьера Британии после отставки Трасс.

Напомним, сегодня, 20 октября, премьер Британии Лиз Трасс объявила об уходе в отставку. Она признала, что не может справиться со своей задачей. По ее словам, она приступила к своей работе в должности премьера Соединенного Королевства в "нестабильные времена, когда семьи и бизнес с трудом могли оплачивать свои счета, а ситуация на Украине угрожала безопасности континента".