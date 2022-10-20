Арестович предупредил, что Украина может остаться без тепла и света на месяцы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина может остаться без электричества и тепла на месяцы из-за российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

"Мы вполне можем оказаться в ситуацией, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света и тепла, либо с большими ограничениями", - заявил Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной* .

По данным Арестовича, уже сейчас на территории Украины 1,8 тысячи населенных пунктов отключены от водо-, тепло- и электроснабжения.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

*Признана в России иноагентом