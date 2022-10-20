Психолог Лобанова рассказала, как бороться с компульсивным перееданием Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Медицинский психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова рассказала, что компульсивное переедание — одно из самых распространенных расстройств пищевого поведения.

Так, чтобы поддержать себя в стрессовой ситуации и остановить переедание, следует выпить медленно чашку или стакан теплой или горячей воды. После этого можно сконцентрироваться и подумать, есть ли состояние голода в принципе.

«Если да, то есть пищу нужно тщательно пережевывая, замечая оттенки вкуса и запаха пищи, замечая нюансы ее оформления, немного как бы растягивая удовольствие, сначала насыщаясь запахами, а потом и вкусом. После этого постарайтесь представить, как только что съеденная вами пища поступает к вам в желудок и начинает питать все клеточки вашего организма. Почаще спрашивайте себя «достаточно ли я съел», «как я себя ощущаю». Вам не надо ждать тяжести набитого желудка, вы должны чувствовать немного голода или пустоты желудка, наполнение и сытость наступит попозже», — пояснила эксперт в беседе с "Газета.ru".

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев заявил, что полдник помогает компенсировать нехватку калорий из-за неполноценных предыдущих приемов пищи и спасает от перееданий на ночь. Медик объяснил, что полдник нужен как перекус, чтобы человек смог дотянуть до ужина, передает телеканал "360".

До этого диетолог Нурия Дианова объяснила, что проблемы с лишним весом могут возникнуть из-за несоблюдения калорийной нормы. Так, например, человек сам мог и не заметить переедание, но жировые отложения будут заметны на его теле. Однако есть способы, которые помогут убрать жир на животе. По ее словам, нужно создать правильный дефицит калорий. Речь идет о том, чтобы умеренно потреблять их и больше тратить, передает "Пятый канал".