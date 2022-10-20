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Политика20 октября 2022 19:43

Политолог Ордуханян считает, что после отставки Лиз Трасс Великобританию ждет раскол

Политолог напомнил, что о своих планах выйти из состава Великобритании уже заявляло несколько регионов
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Политолог Ордуханян считает, что после отставки Лиз Трасс Великобританию ждет раскол

Политолог Ордуханян считает, что после отставки Лиз Трасс Великобританию ждет раскол

Фото: REUTERS

Политолог Рафаэль Ордуханян считает, что после отставки Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании страну могут ждать радикальные внутриполитические перемены.

Политолог напомнил, что о своих планах выйти из состава Великобритании уже заявляла Шотландия. То же желание высказывали Уэльс и Северная Ирландия. Особенно острой ситуация стала после смерти королевы Елизаветы II, считает Ордуханян.

«Все три региона одновременно, что является совершенно беспрецедентным случаем, заявили о намерении стать независимыми и выйти из состава Великобритании. Британский политический истеблишмент, в свою очередь, прекрасно понимает, что такой лидер, как Трасс, не способен противостоять подобным процессам. Политик ошибочно сосредоточилась на внешнеполитических вопросах, забыв о внутренних проблемах», — рассказал он в беседе с Lenta.ru

Как напоминает RT, Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Она отметила, что продолжит занимать должность, пока не будет выбран новый глава правительства. Трасс станет премьером, который занимал этот пост меньше всего в британской истории.

Кстати, заместитель главы оппозиционной Либерально-демократической партии Дейзи Купер заявил, что экс-премьеру Британии Борису Джонсону нужно запретить выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании. По мнению Купер, будущее страны должны решать избиратели, а не парламентарии-консерваторы, передают "Известия".