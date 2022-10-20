Политолог Ордуханян считает, что после отставки Лиз Трасс Великобританию ждет раскол Фото: REUTERS

Политолог Рафаэль Ордуханян считает, что после отставки Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании страну могут ждать радикальные внутриполитические перемены.

Политолог напомнил, что о своих планах выйти из состава Великобритании уже заявляла Шотландия. То же желание высказывали Уэльс и Северная Ирландия. Особенно острой ситуация стала после смерти королевы Елизаветы II, считает Ордуханян.

«Все три региона одновременно, что является совершенно беспрецедентным случаем, заявили о намерении стать независимыми и выйти из состава Великобритании. Британский политический истеблишмент, в свою очередь, прекрасно понимает, что такой лидер, как Трасс, не способен противостоять подобным процессам. Политик ошибочно сосредоточилась на внешнеполитических вопросах, забыв о внутренних проблемах», — рассказал он в беседе с Lenta.ru

Как напоминает RT, Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Она отметила, что продолжит занимать должность, пока не будет выбран новый глава правительства. Трасс станет премьером, который занимал этот пост меньше всего в британской истории.

Кстати, заместитель главы оппозиционной Либерально-демократической партии Дейзи Купер заявил, что экс-премьеру Британии Борису Джонсону нужно запретить выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании. По мнению Купер, будущее страны должны решать избиратели, а не парламентарии-консерваторы, передают "Известия".