Гастроэнтеролог Морошкина предупредила об опасности употребления льняного масла натощак Фото: Мария ЛЕНЦ

Врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Елена Морошкина рассказала, что употребление льняного масла натощак масла стимулирует сильное сокращение желчного пузыря.

По ее словам, в результате это приводит к повреждению слизистая желудка и двенадцатиперстной кишки, а также увеличивается нагрузка на поджелудочную железу.

- Если в желчном пузыре есть камни - они могут перекрыть собой желчный проток и вызвать ситуацию, которая потребует оперативного лечения. Более того, поврежденная слизистая намного хуже усваивает полезные вещества и витамины, - объяснила эксперт в беседе с изданием Газета.Ru.

Среди побочных реакций врач назвала возникновение острой сильной боли, рвоту, потемнение мочи, или приобретения кожи желтоватого оттенка. При этом, по словам Морошкиной, льняное масло действительно содержит полезные вещества: линоленовую кислоту, витамин F, лецитин, железо, цинк и прочее.

Он также напомнила, что лучше всего употреблять льняное или любое другое растительное нерафинированное масло - с едой, без нагревания. Например, на завтрак в кашу, или в уже готовые тушеные овощи в обед.

Накануне RT сообщал, что диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург порекомендовал не употреблять подсолнечное масло из-за жирных кислот в его составе, которые оказывают негативное воздействие на организм. Речь идёт о линолевой омега-6 жирной кислоте и арахидоновой кислоте, уточнил специалист.