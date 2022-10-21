Суд оправдал актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему

Присяжные признали актера Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальных домогательствах к подростку. Фото: REUTERS

Суд присяжных признал невиновным актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах в отношении его коллеги, актера Энтони Рэппа. Дело рассматривалось в Нью-Йорке, жюри присяжных работало над вердиктом около полутора часов, пишет The New York Times.

Присяжные пришли к выводу, что Спейси в 1986 году не предпринимал в отношении Рэппа, которому тогда было 14 лет, действий сексуального характера.

Напомним, Кевин Спейси, который в течение пяти сезонов был звездой американского сериала «Карточный домик», подвергся обвинениям в сексуальном насилии в отношении нескольких мужчин. Спейси был вынужден совершить каминг-аут и признаться в гомосексуальности. Также актер заявил о намерении пройти лечение в специализированной клинике. После скандала он потерял работу в сериале и ряде других проектов, причем уволившая актера кинокомпания предъявила ему иск в 29,5 млн долларов за «упущенную выгоду».

Позже старший брат Кевина Спейси Рэндалл Фаулер сделал шокирующее признание: их отец был педофилом, годами насиловавшим собственного сына. Рассказать о тяжелом и мрачном детстве Рэндалл решился после того, как вокруг его брата разразился сексуальный скандал.