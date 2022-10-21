В Германии шокированы сменившим скандального Мельника новым украинским послом

Германия с настороженностью отнеслась к новому украинскому послу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии высказывают опасения, что новый украинский посол окажется не лучше имеющего скандальную репутацию предшественника. Напомним, экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник известен своими недипломатическими высказываниями в адрес германского правительства и лично канцлера Олафа Шольца.

Журналисты издания Die Welt изучили активность нового посла Алексея Макеева в социальных сетях и пришли к неутешительному выводу.

«В Twitter Макеев задает тон, который говорит о том, что он не хочет, чтобы его видели в роли вежливого дипломатического представителя», - пишет издание, добавив, что посты Макеева в соцсетях заставляют предположить, что он «так же, как и Мельник, будет использовать юмор».

Юмор дипломата Мельника был весьма своеобразным. Так, он придумал новое, весьма нестандартное оскорбление для канцлера ФРГ Олафа Шольца, обозвав его «обиженной ливерной колбасой».

Незадолго до отставки рядовые немцы встречали украинского посла свистом и криками: «Мельник – вон!».