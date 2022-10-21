"Искандер-М" уничтожил инфраструктуру Украины для предотвращения поставок оружия с Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в пятницу, 21 октября, представило видео боевой работы расчетов Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандера-М» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне специальной военной операции. На кадрах можно увидеть, как расчет ОТРК поразили военную инфраструктуру Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая была связана с поставками оружия с Запада.

«Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" группировки войск ЦВО был приведен в боевую готовность и нанес точный удар баллистической ракетой по военной инфраструктуре ВСУ. Цель была ликвидирована», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Как заявил командир батареи с позывным «Тополь», цель российских военных относилась к объектам железнодорожной инфраструктуры, а способствовала данная инфраструктура к поставкам западного оружия.

Командование Центрального военного округа указывает на высокую эффективность работы «Искандер-М», отмечая, что эти расчеты ОТРК наносят высокоточные ракетные удары по объектам противника.