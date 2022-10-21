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Экономика21 октября 2022 8:51

Экономист Чечушков допустил укрепление доллара до 66 рублей

Эксперт объяснил, что многое будет зависеть от ряда факторов
София ГОНЧАРОВА
Экономист Чечушков допустил укрепление доллара до 66 рублей

Экономист Чечушков допустил укрепление доллара до 66 рублей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель направления инвестиционной аналитики банка "Ренессанс Кредит" Роман Чечушков рассказал, что в перспективе месяца российский рубль может как укрепить свои позиции, так и потерять их по отношению к доллару и евро.

Эксперт объяснил, что многое будет зависеть от ряда факторов.

- При риске введения новых ограничительных мер на участников российского финансового рынка ожидается повышенная волатильность на валютном рынке и значительное укрепление российской валюты до 55-60 рублей за доллар и 53-58 рублей за евро, - заявил Чечушков "Российской газете".

Также он добавил, что если не будет дополнительных санкций на финансовый сектор, то в таком случае в течение месяца российская валюта может опуститься до 64-66 рублей по отношению к доллару и до 62-64 рублей к евро.

Накануне издание "Свободная пресса" сообщало, что Центробанк установил официальный курс доллара и евро 21 октября. Так, в пятницу курс доллара от ЦБ составит 61,5018 рубля. Официальный курс евро составит 60,4371 рубля. Согласно официальному курсу регулятора, доллар упал к рублю на 9 копеек, а курс евро вырос на 33 копейки, по сравнению с четвергом.