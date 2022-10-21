Экономист Чечушков допустил укрепление доллара до 66 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель направления инвестиционной аналитики банка "Ренессанс Кредит" Роман Чечушков рассказал, что в перспективе месяца российский рубль может как укрепить свои позиции, так и потерять их по отношению к доллару и евро.

Эксперт объяснил, что многое будет зависеть от ряда факторов.

- При риске введения новых ограничительных мер на участников российского финансового рынка ожидается повышенная волатильность на валютном рынке и значительное укрепление российской валюты до 55-60 рублей за доллар и 53-58 рублей за евро, - заявил Чечушков "Российской газете".

Также он добавил, что если не будет дополнительных санкций на финансовый сектор, то в таком случае в течение месяца российская валюта может опуститься до 64-66 рублей по отношению к доллару и до 62-64 рублей к евро.

Накануне издание "Свободная пресса" сообщало, что Центробанк установил официальный курс доллара и евро 21 октября. Так, в пятницу курс доллара от ЦБ составит 61,5018 рубля. Официальный курс евро составит 60,4371 рубля. Согласно официальному курсу регулятора, доллар упал к рублю на 9 копеек, а курс евро вырос на 33 копейки, по сравнению с четвергом.