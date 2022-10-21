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Общество21 октября 2022 10:05

Юрист Шакина напомнила россиянам об ответственности за попытки обналичить маткапитал

Легальных способов обналичивания средств материнского капитала не существует, напомнила эксперт
София ГОНЧАРОВА
Юрист Шакина напомнила россиянам об ответственности за попытки обналичить маткапитал

Юрист Шакина напомнила россиянам об ответственности за попытки обналичить маткапитал

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Кандидат юридических наук Виктория Шакина предупредила россиян об ответственности за попытки обналичить материнский капитал и популярные схемы мошенничества с ним.

По словам эксперта, прежде всего стоит помнить, что легальных способов обналичивания средств материнского капитала не существует.

- Главная цель мошенничества с маткапиталом - это обналичивание бюджетных средств, то есть получение денежной суммы сертификата на карту или наличными, вместо целевого вложения средств в образование, улучшение жилищных условий и так далее, - объяснила Шакина в беседе с изданием Lenta.ru.

Также юрист добавила, что мошенничество с маткапиталом влечет уголовную ответственность за хищение денежных средств.

- В отношении родителей это деяние чаще всего квалифицируется Уголовным кодексом РФ по статье 159.2 УК РФ как специальный вид мошенничества при получении социальных выплат, - уточнила она, добавив, что наказание за мошенничество с маткапиталом может быть в виде штрафа в десятки тысяч рублей или лишения свободы на срок вплоть до 10 лет.

Ранее "Известия" писали, что материнский капитал теперь можно использовать для оплаты услуг частных преподавателей, детских садиков и школ. Соответствующее постановление опубликовано на портале правительства РФ 19 октября.

Также накануне ФАН сообщал, что материнский капитал на второго ребенка в 2023 году повысят до 780 тысяч рублей. В 2023 году маткапитал проиндексируют по уровню фактической инфляции. Индексация произойдет с 1 февраля.