Юрист Шакина напомнила россиянам об ответственности за попытки обналичить маткапитал Фото: Анастасия ОСИПОВА

Кандидат юридических наук Виктория Шакина предупредила россиян об ответственности за попытки обналичить материнский капитал и популярные схемы мошенничества с ним.

По словам эксперта, прежде всего стоит помнить, что легальных способов обналичивания средств материнского капитала не существует.

- Главная цель мошенничества с маткапиталом - это обналичивание бюджетных средств, то есть получение денежной суммы сертификата на карту или наличными, вместо целевого вложения средств в образование, улучшение жилищных условий и так далее, - объяснила Шакина в беседе с изданием Lenta.ru.

Также юрист добавила, что мошенничество с маткапиталом влечет уголовную ответственность за хищение денежных средств.

- В отношении родителей это деяние чаще всего квалифицируется Уголовным кодексом РФ по статье 159.2 УК РФ как специальный вид мошенничества при получении социальных выплат, - уточнила она, добавив, что наказание за мошенничество с маткапиталом может быть в виде штрафа в десятки тысяч рублей или лишения свободы на срок вплоть до 10 лет.

Ранее "Известия" писали, что материнский капитал теперь можно использовать для оплаты услуг частных преподавателей, детских садиков и школ. Соответствующее постановление опубликовано на портале правительства РФ 19 октября.

Также накануне ФАН сообщал, что материнский капитал на второго ребенка в 2023 году повысят до 780 тысяч рублей. В 2023 году маткапитал проиндексируют по уровню фактической инфляции. Индексация произойдет с 1 февраля.