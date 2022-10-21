В Мариинско-Посадском районе Чувашии открыта новая спортплощадка

Фото: sport.cap.ru

Спортивно-технологическое оборудование на объекте установили благодаря участию региона в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Новая спортплощадка оборудована почти двумя десятками различных тренажеров, турников и платформ на специальном травмобезопасном покрытии. Теперь местные жители и отдыхающие во время оздоровительных смен смогут готовиться к выполнению нормативов ГТО и заниматься физической активностью на свежем воздухе .

«С появлением новой площадки увеличится количество жителей Чувашии, выполнивших нормативы ГТО на знаки отличия. Благодаря высококачественному оборудованию здесь можно не только вести подготовку и выполнять нормативы ГТО, но и заниматься физической активностью, проводя занятия на свежем воздухе продуктивно и с пользой», - отметил министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров.