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Спорт21 октября 2022 10:13

В Мариинско-Посадском районе Чувашии открыта новая спортплощадка

Спортивная площадка для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» обустроена на базе физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни»
Сергей КУЗНЕЦОВ
Фото: sport.cap.ru

Фото: sport.cap.ru

Спортивно-технологическое оборудование на объекте установили благодаря участию региона в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Новая спортплощадка оборудована почти двумя десятками различных тренажеров, турников и платформ на специальном травмобезопасном покрытии. Теперь местные жители и отдыхающие во время оздоровительных смен смогут готовиться к выполнению нормативов ГТО и заниматься физической активностью на свежем воздухе .

«С появлением новой площадки увеличится количество жителей Чувашии, выполнивших нормативы ГТО на знаки отличия. Благодаря высококачественному оборудованию здесь можно не только вести подготовку и выполнять нормативы ГТО, но и заниматься физической активностью, проводя занятия на свежем воздухе продуктивно и с пользой», - отметил министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров.