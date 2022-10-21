Психолог назвала главные жалобы россиян осенью 2022 года Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова рассказала, что осенью в этом году кроме обычного сезонного обострения люди испытывают много страха и тревоги. Именно с такими проблемами россияне обращаются за помощью к к психологам.

Эксперт отметила, что в осенний период число обращений к психологам всегда становится больше вне зависимости от ситуации в стране и мире. Это связано с тем, что происходит смена сезонов года и для человека это является довольно напряженным моментом. Об этом пишет Lenta.ru.

- Это время, которое бессознательно воспринимается как отдых, беззаботность. А осень для нас - пора увядания, которая бессознательно ассоциируется с закатом жизни, - отметила психолог.

Психолог также добавила, что этой осенью, до 22 сентября, клиенты обращались со своими традиционными запросами, связанными с пониженным настроением, ощущением одиночества. Теперь же в этом списке появились еще страх и тревога.

По обращениям заметно, что паникуют в основном женщины, заключила психолог. Что касается мужчин, то они пытаются проживать тревогу внутри себя и, наоборот, ведут себя достаточно сдержанно, как будто мобилизуют все свои внутренние силы, отметила Масолова.

Накануне ФАН писал, что люди, которые постоянно сдерживают эмоции, подвергают себя опасности. По словам практикующего клинического психолога Арины Миллер, отказ от выплескивания эмоций приводит к соматическим заболеваниям и психическим расстройствам. Врач отметила, что любые переживания, хорошие и плохие, помогают человеку "ощущать и отражать мир".

Также "Известия" сообщали, что сонливость днем и бессонница ночью - это классическое сезонное расстройство, характерное для осени. Для того чтобы восстановить качество сна необходимо строго соблюдать режим, напомнил россиянам руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин.

Об этом пишет Lenta.ru.