Российские войска остановили наступление украинских подразделений в ЛНР и ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы России остановили наступление украинских войск в Луганской и Донецкой народной республиках, в частности попытку форсировать реку Жеребец, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана очередная попытка ВСУ форсировать реку Жеребец в Луганской и Донецкой народной республиках. Массированным огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и отброшены. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа», – сказано в Telegram-канале ведомства.

На Николаево-Криворожском направлении российские войска сорвали две попытки наступления ВСУ в Херсонской области и предотвратили попытки проникновения в тыловые районы украинских диверсионно-разведывательных групп. В результате были уничтожены 120 военнослужащих противника, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

Кроме того, ВСУ потерпели неудачу при попытке атаковать российские позиции на Запорожском направлении. Украинские подразделения были отброшены, потеряв более 40 человек, два танка, три боевые бронированные машины и пять пикапов.