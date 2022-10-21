Эстония предложила Евросоюзу новые антироссийские санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что Таллин предложил Европейскому союзу новый пакет санкционных ограничений в отношении России.

«Мы предложили новый пакет, но становится все сложнее, потому что у нас остается не так много инструментов, поэтому мы хотим сконцентрироваться на ответе в юридической плоскости», - заявила глава эстонского правительства в пятницу, 21 октября, по прибытии на второе заседание саммита Евросоюза в Брюсселе.

Эстонский премьер призвала обсудить использование замороженных активов, а также то, каким образом такая мера может быть использована «на пользу Украины».

Каллас также заявила, что поддерживает создание специального трибунала за преступления, которые были совершены на Украине. «Мы также должны рассмотреть правовой ответ на военные преступления, которые были совершены на Украине, создание отдельного трибунала для преследования причастных лиц», - сказала она.