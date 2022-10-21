Арестованный в Италии сын красноярского губернатора отказался от экстрадиции в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Арестованный в Италии сын губернатора Красноярского края Артем Усс на состоявшемся в пятницу, 21 октября, заседании апелляционного суда Милана отказался от экстрадиции в Соединенные Штаты. Об этом сообщил его адвокат Виничио Нардо.

«Усс не дал согласие на экстрадицию», - приводит РИА Новости слова адвоката.

Таким образом, теперь вопрос выдачи российского гражданина в Соединенные Штаты будет рассматриваться в рамках судебного процесса. Как заявил адвокат, защита российского предпринимателя собирается обратиться в суд с запросом о переводе Усса под домашний арест.

«На этом заседании этого нельзя было сделать, потому что на нем только устанавливали личность и был задан вопрос об экстрадиции. Мы сделаем это отдельно в письменной форме», - сообщил он, уточнив, что дата следующего заседания на данный момент не установлена.

Ранее Министерство юстиции США заявило, что Вашингтон предъявил пяти россиянам, в том числе сыну главы Красноярского края, обвинения в уклонении от санкционных ограничений и отмывании денег. Правоохранительные органы миланского аэропорта «Мальпенса» подтвердили арест Артема Усса «в целях экстрадиции».