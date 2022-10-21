В Народной милиции ЛНР рассказали о попытках прорыва ВСУ на соледарском направлении

В ЛНР сообщили, что ВСУ периодически делают попытки прорыва на соледарском направлении Фото: REUTERS

Боевики ВСУ пытаются предпринимать активные попытки прорыва обороны союзных сил в Донбассе - прежде всего, на соледарском направлении.

Однако пока все наступательные действия Вооруженных сил Украины удается оперативно пресекать, сообщил командир 6-го гвардейского мотострелкового казачьего полка им. Платова Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных.

"Мы стоим на соледарском направлении. С небольшой периодичностью противник пытается прорваться, но по нашему направлению у них ничего не получается. У нас там опытные военные, они не первый год воюют," - рассказал он в интервью информагентству ТАСС.

Ранее командующий объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения специальной военной операции на Украине генерал армии Сергей Суровикин публично заявил о "напряженной обстановке" сразу на нескольких направлениях в районе СВО. Высокопоставленный российский военачальник отдельно подчеркнул тот факт, что данная характеристика в первую очередь касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений.