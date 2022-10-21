Шойгу провел переговоры с главой Минобороны США Фото: REUTERS

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Министерства обороны США Ллойдом Остином. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины.

«21 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина», – говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

На сайте Пентагона сообщается, что Остин подчеркнул важность поддержания линий связи в условиях продолжающихся боевых действий на Украине.

Это второй разговор Шойгу с Остином с начала российской военной спецоперации на Украине. Как писал сайт KP.RU, до этого они беседовали в мае. Тогда глава Пентагона отметил важность поддержания каналов коммуникации между оборонными ведомствами России и США и призвал к немедленному прекращению огня на Украине. В Минобороны РФ сообщили, что тот разговор состоялся по инициативе американской стороны.