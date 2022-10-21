Украинские власти сообщили, что нуждаются в дополнительной помощи в 3-4 млрд евро в месяц от ЕС и США

Киевский режим запрос новую финансовую помощь от западных государств Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина проинформировала руководство ЕС, что нуждается в 3-4 млрд евро в месяц от ЕС и США для покрытия своих базовых потребностей. С соответствующим заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен.

"Для Украины очень важно получать предсказуемый и стабильный приток средств. Украина сообщила нам, что им нужно примерно 3-4 млрд евро в месяц, чтобы покрыть свои базовые потребности. Эти 3-4 млрд евро должны быть предоставлены Евросоюзом, нашими американскими друзьями и международными финансовыми институтами", - цитирует высокопоставленную европейскую чиновницу информагентство ТАСС.

Ранее стало известно о том, что между Соединенными Штатами и Евросоюзом начали возникать серьезные конфликты из-за объемов помощи, предоставляемой Украине. Так, американские политики полагают, что Европа должна вкладывать больше средств для оказания финансовой поддержки киевских властей. В Вашингтоне полагают, что на данный момент ЕС не выделяет достаточное количество денежных средств на эти цели, поэтому США приходятся выделять все новые и новые транши помощи Украине.