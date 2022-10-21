В Воронежской области строят экономику будущего

Власти Воронежской области активно привлекают наукоемкие предприятия в регион. Воронежская индустриальная корпорация –выступает управляющей компанией особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр» и индустриального парка «Масловский».Сегодня на территории в ИП «Масловский»размещено 21 предприятие, 14 из которых запустили свое производство. В ОЭЗ ППТ «Центр» расположилось семь инвесторов: два завода введены в эксплуатацию, пять находятся на различных этапах инвестиционных фаз.

В настоящее время на территории особой экономической зоны «Центр» и индустриального парка «Масловский» уже развиваются уникальные и стратегически приоритетные для развития экономики России проекты по производству силовых трансформаторов, элеваторного оборудования и зерноочистительной техники, лекарственных средств, мебели, железобетонных конструкций и пр.

Инвестиционные площадки, общей площадью 588 Га, имеют развитую инфраструктурную сеть. Проложено более 18 км дорог. Выстроено железнодорожное сообщение — имеется железнодорожный путь общей протяженностью 5,5 км, которым уже пользуются крупные резиденты. Сейчас в стадии проектирования находится проект по строительству повышенного железнодорожного пути. В состав объекта войдут две площадки для сыпучих грузов и одна площадка для временного хранения, а также новый участок железнодорожной линии протяженностью 450 метров.В особой экономической зоне «Центр» полным ходом идет создание таможенной инфраструктуры.

По словам генерального директора «ВИнКо» Алексея Камышева, основную задачу управляющей команды можно сформулировать так: реализация важного стратегического проекта для Воронежской области под названием «экономика будущего». Иными словами, это обустройство «хозяйства», создание необходимых условий для успешного развития промышленности — то, чем сегодня занимаются на этой территории.