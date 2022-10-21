Минкультуры РФ: россияне не хотят видеть на афишах покинувших страну артистов

Министр культуры России Ольга Любимова сделала важное заявление об уехавших из России артистах Фото: из соцсетей

Уехавшие из РФ деятели культуры исчезают с афиш "по запросу общества", сообщили в министерстве культуры России.

По информации федерального ведомства, обращения о необходимости убрать имена и изображения покинувших страны артистов с афиш поступают от самих граждан.

«Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против её богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения, и их афиши. Этот запрос идет прежде всего от общества, и мы не можем и не должны его игнорировать», - заявили в Минкультуры РФ.

В министерстве назвали исчезновение с афиш артистов, уехавших из России, абсолютно логичным и справедливым. Ведомство подчеркивает, что лишь прислушивается к общественному мнению, а не принимает подобные решения волюнтаристски и по своему усмотрению.

Ранее стало известно о том, что с официального сайта московского Российского молодежного академического театра (РАМТ), где идут четыре спектакля проживающего в Лондоне российского писателя и драматурга Бориса Акунина, с афиш мероприятий пропало его имя. А журналистка Ксения Собчак распространила в своем телеграм-канале неподтвержденную информацию о том, что якобы в Московском доме книги сотрудникам запретили ставить на видное место произведения авторов, покинувших РФ и не поддержавших спецоперацию на Украине (в их числе называются Акунин, Людмила Улицкая и Михаил Зыгарь).