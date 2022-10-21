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Общество21 октября 2022 15:51

Минкультуры РФ: россияне не хотят видеть на афишах покинувших страну артистов

По данным ведомства, исчезновение уехавших из РФ артистов с афиш абсолютно логично
Александр КИСЛОВ
Министр культуры России Ольга Любимова сделала важное заявление об уехавших из России артистах

Министр культуры России Ольга Любимова сделала важное заявление об уехавших из России артистах

Фото: из соцсетей

Уехавшие из РФ деятели культуры исчезают с афиш "по запросу общества", сообщили в министерстве культуры России.

По информации федерального ведомства, обращения о необходимости убрать имена и изображения покинувших страны артистов с афиш поступают от самих граждан.

«Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против её богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения, и их афиши. Этот запрос идет прежде всего от общества, и мы не можем и не должны его игнорировать», - заявили в Минкультуры РФ.

В министерстве назвали исчезновение с афиш артистов, уехавших из России, абсолютно логичным и справедливым. Ведомство подчеркивает, что лишь прислушивается к общественному мнению, а не принимает подобные решения волюнтаристски и по своему усмотрению.

Ранее стало известно о том, что с официального сайта московского Российского молодежного академического театра (РАМТ), где идут четыре спектакля проживающего в Лондоне российского писателя и драматурга Бориса Акунина, с афиш мероприятий пропало его имя. А журналистка Ксения Собчак распространила в своем телеграм-канале неподтвержденную информацию о том, что якобы в Московском доме книги сотрудникам запретили ставить на видное место произведения авторов, покинувших РФ и не поддержавших спецоперацию на Украине (в их числе называются Акунин, Людмила Улицкая и Михаил Зыгарь).