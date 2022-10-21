Представители фитнес-индустрии предложили помощь в восстановлении здоровья мобилизованных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Национальное фитнес-сообщество предложило свою помощь в восстановлении здоровья мобилизованных и мирного населения, которые получили травмы во время спецоперации.

Президент НФС Елена Силина рассказала, что предложение направлено на имя главы правительства Михаила Мишустина и министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Такое взаимодействие будет выгодное всем: снизится нагрузка на систему здравоохранения, а фитнес-индустрия получит свои преференции. В клубах уже начинают появляться специалисты в области медицинского фитнеса.

А чтобы сотрудничество было максимально эффективным, предлагается выстроить дорожную карту между медицинскими учреждениями и фитнес отраслью.

- С целью решения актуальных вопросов по реабилитации граждан, получивших ранения или травмы в ходе операции, - цитирует «Газета.Ru» текст письма.

Инициатива, касающаяся мобилизованных, обсуждается и в Госдуме. Депутат Госдумы Василий Власов предложил заморозить начисление транспортного налога мобилизованным гражданам на время службы, пишет RT.

Парламентарии также предлагают приостановить действие полисов ОСАГО или компенсировать часть затрат по ним для мобилизованных или добровольцев, принимающих участие в СВО, пишет газета "Известия".