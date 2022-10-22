Байден сообщил о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден заявил, что намерен участвовать в президентских выборах 2024 года. По словам американского лидера, формальное решение он еще не принял.

"Я не принял официального решения, но это мое намерение", - сказал американский лидер в интервью телеканалу MSNBC.

В июле 2022 года пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время очередного брифинга объявила, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен принять участие в избирательной гонке 2024 года.

При этом, согласно соцопросам, подавляющее большинство граждан Америки считают Байдена худшим президентом за всю историю США, а видеть его во главе государства не хотят уже даже три четверти демократов.

Однако самого Байдена это, похоже, ничуть не смущает. Правда, есть предположение, что он просто не совсем понимает, о чем идет речь, поскольку разговоры о снижении когнитивных способностей нынешнего главы Белого дома звучат уже повсеместно. Ошибкам и оговоркам президента давно потерян счет, а листочек с подсказками по простейшим действиям, случайно показанный Байденом, долго не сходил со страниц прессы во всем мире.