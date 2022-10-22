Глава парламента Крыма призвал провести референдумы в четырех областях Украины

Глава парламента Крыма предлагает провести референдумы о присоединении к России в нескольких украинских регионах Фото: REUTERS

Глава парламента Крыма Владимир Константинов выступил с инициативой провести референдумы в четырех украинских регионах. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Политик выразил мнение, что сначала должны сделать выбор по вопросу вхождения в состав России Днепропетровская, Николаевская, Одесская и Харьковская области. Эти регионы будут освобождены в числе первых, уверен Константинов.

За ними должны последовать Полтавская, Сумская и Черниговская области, считает народный избранник.

"Результаты этих референдумов очевидны. Люди устали от украинского режима, - подчеркнул Константинов. - Убежден, что при соответствующих обстоятельствах они выберут Россию".

Спикер крымского парламента добавил, что Российская Федерация обязательно поможет в восстановлении освобожденных территорий.

Напомним, президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона в конце сентября подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По результатам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ выступили 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.