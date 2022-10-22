Российские военные поразили цеха оборонного предприятия "Коммунар" в Харькове

ВС РФ уничтожены головные части для украинских ракет "Нептун" Фото: Минобороны РФ

Российские военные нанесли удар по крупному украинскому оборонному заводу "Коммунар", который расположен в Харькове. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

"Высокоточным оружием в Харькове поражены цеха оборонного предприятия "Коммунар", уничтожены головные части для украинских ракет "Нептун", - сообщается в официальном брифинге российского военного ведомства.

Также в Минобороны РФ рассказали о том, что в районе Алексеевки Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизтоплива для военной техники группировки войск "Днепр".

Отмечается, что нанесение ракетных ударов по военным объектам Украины в ближайшее время будет продолжено.

Ранее стало известно о нанесении Вооруженными силами РФ очередных массированных ракетных ударов по объектам критической энергетической инфраструктуры Украины. В частности, 22 октября 2022 года сообщалось о взрывах в Кировоградской, Волынской, Ровненской, Хмельницкой, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Черниговской областях. Власти нескольких регионов Украины сообщают о повреждении энергообъектов и отключении электричества.