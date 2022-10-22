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Политика22 октября 2022 10:50

Российские военные поразили цеха оборонного предприятия "Коммунар" в Харькове

ВС РФ были уничтожены части для украинских ракет "Нептун"
Александр КИСЛОВ
ВС РФ уничтожены головные части для украинских ракет "Нептун"

ВС РФ уничтожены головные части для украинских ракет "Нептун"

Фото: Минобороны РФ

Российские военные нанесли удар по крупному украинскому оборонному заводу "Коммунар", который расположен в Харькове. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

"Высокоточным оружием в Харькове поражены цеха оборонного предприятия "Коммунар", уничтожены головные части для украинских ракет "Нептун", - сообщается в официальном брифинге российского военного ведомства.

Также в Минобороны РФ рассказали о том, что в районе Алексеевки Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизтоплива для военной техники группировки войск "Днепр".

Отмечается, что нанесение ракетных ударов по военным объектам Украины в ближайшее время будет продолжено.

Ранее стало известно о нанесении Вооруженными силами РФ очередных массированных ракетных ударов по объектам критической энергетической инфраструктуры Украины. В частности, 22 октября 2022 года сообщалось о взрывах в Кировоградской, Волынской, Ровненской, Хмельницкой, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Черниговской областях. Власти нескольких регионов Украины сообщают о повреждении энергообъектов и отключении электричества.