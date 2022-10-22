IT-специалисты Чувашии учились отражать кибератаки на практике

Основные задачи, которые решали участники тренинга – обнаружение компьютерной атаки, рекомендации, как прекратить вредоносную активность и устранение уязвимостей Фото: Shutterstock

Мероприятие состоялось в рамках реализации задач проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».

В киберучениях приняли участие студенты факультета информатики и вычислительной техники Чувашского госуниверситета, представители Центра информационных технологий республиканского Минцифры и сотрудники Медицинского информационно-аналитического центра Минздрава Чувашии.

Тренинг состоялся на базе учебно-тренировочного киберполигона Ampire компании «Перспективный мониторинг». В ходе учений были отработаны навыки выявления компьютерных атак и расследования инцидентов информационной безопасности. Участники попрактиковались в нейтрализации и предупреждении компьютерных атак, а также оценке защищённости элементов информационных сетей и налаживании взаимодействия между подразделениями организаций.

Вице-премьер - министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов, наблюдавший за учениями, отметил их важность в связи с возросшей нагрузкой на информационные системы Чувашии со стороны злоумышленников.

«Республика испытывает острый дефицит кадров в области информационной безопасности. Поэтому очень надеемся, что навыки, которые вы здесь оттачиваете, отрабатываете, безусловно, приведут вас к осознанному решению стать киберзащитниками. Кибербезопасность – направление с большими перспективами и всем тем, кто специализируется в этой области, мы можем предложить массу возможностей реализовать себя, свой потенциал», – обратился к участникам Дмитрий Краснов.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина рассказала участникам тренинга, что ЦИТ и МИАЦ – два основных центра компетенций, которые отражают атаки на информационные системы Чувашской Республики.

– В день они фиксируют порядка 7 тысяч инцидентов. Были дни, когда интенсивность атак достигала 100 тысяч в сутки. Но смею заверить, что ни одна из преступных попыток вывести из строя инфраструктуру республики не достигла результата, все атаки были отражены. Практические навыки, которые вы здесь получите - это то, что сегодня необходимо каждому ИТ-специалисту. Киберпреступники не дремлют, их попытки нанести вред региональным информационным системам постоянно возобновляются», – отметила Кристина Майнина.

Основные задачи, которые решали участники тренинга – обнаружение компьютерной атаки, рекомендации, как прекратить вредоносную активность и устранение уязвимостей информационных сетей организации.

По итогам двух раундов киберучений победителями стали:

- в номинации «Самые активные участники группы мониторинга»: Кошмаркин Евгений (АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии) и Андреев Илья (студент), также Александров Альберт (АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии) и Баканов Денис (БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии);

- в номинации «Самые активные участники группы реагирования»: Хвостенков Григорий (студент) и Белебенцев Дмитрий (БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии), студенты Арышев Матвей и Артемьев Владимир;

- в номинации «Самый дружный подход»: студенты Евтеев Александр и Ремезов Никита и Потапов Виктор из АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии.