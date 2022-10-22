Премьер Украины предупредил Евросоюз о «цунами мигрантов» из его страны зимой 2022

Премьер Украины предупредил Евросоюз о «цунами мигрантов» из его страны Фото: REUTERS

Страны Евросоюза могут столкнуться предстоящей зимой не просто с волной мигрантов, а с «миграционным цунами» с Украины из-за проблем с энергетикой и водоснабжением, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Если на Украине больше не будет электроэнергии, отопления, воды, то это может вызвать новое миграционное цунами. С 24 февраля выехали более 8 миллионов человек, вернулись более 7 миллионов. Опросы показывают, что 85% наших сограждан, выехавших из страны, хотели бы вернуться обратно», – сказал он в интервью немецкому изданию FAZ.

По словам Шмыгаля, власти Украины стремятся создать для желающих вернуться сограждан необходимые условия. Как отметил глава украинского правительства, этой зимой многие люди в буквальном смысле могут замерзнуть, а Европа столкнется с сильнейшей со времен Второй мировой войны гуманитарной катастрофой.

Ранее в Еврокомиссии предрекли Европе хаотичный поток мигрантов из-за голода. Миграционный кризис не предотвратит даже разблокировка портов Украины, уверены в ЕК.