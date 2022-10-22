В городах Австралии прошли акции в поддержку России

Массовые марши против военной поддержки Украины прошли в Австралии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ряде австралийских городов 22 октября 2022 года состоялись массовые уличные акции в поддержку России. Их участники призывали власти Австралии как можно скорее снять санкции с РФ.

Кадры с митингов показали в эфире российского федерального телеканала "Россия 24". На них видно, что участники акций несли в своих руках плакаты пророссийского содержания. Надписи на них гласили: "Россия нам не враг!", "Россия не начинает войны, она их заканчивает".

Наиболее крупная акция состоялась в городе Сидней. Там участники масштабного митинга, помимо лозунгов в поддержку России, также скандировали требования к руководству страны перестать финансировать Украину и оказывать военную поддержку Киеву (в частности, поставлять оружие боевикам ВСУ).

Кроме того, митингующие в Сиднее призвали власти Австралии прекратить блокировки российских СМИ и не лишать жителей страны доступа к информации с альтернативными точками зрения на повестку дня.