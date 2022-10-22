Правоохранительные органы Украины задержали главу предприятия "Мотор сич" Вячеслава Богуслаева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что правоохранительные органы Украины задержали в городе Запорожье главу предприятия "Мотор сич" Вячеслава Богуслаева.

"В Запорожье задержан Герой Украины. Директор одного из крупнейших запорожских предприятий задержан и сейчас под конвоем его везут в Киев. Речь идет о Вячеславе Богуслаеве. Главу правления компании "Мотор сич" Вячеслава Богуслаева обвиняют в госизмене. Ему грозит пожизненное заключение", - написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Рогов, сегодня у 83-летнего Богуслаева дома прошли обыски. При этом входные двери в дом вскрывали с помощью спецоборудования.

Ранее украинские спецслужбы задержали сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в государственной измене. Его подозревают в работе на спецслужбы России. Уточняется, что в марте этого года задержанный возглавлял одно из региональных управлений СБУ. Следователи установили факты его сотрудничества с представителями спецслужб России, сказано в сообщении. Как заявили в ГБР, он передавал российской стороне разведывательную информацию, в том числе составляющую государственную тайну.

Как писал сайт kp.ru, в июне этого года СБУ задержала политолога Михаила Погребинского. Мужчину подозревают в государственной измене.